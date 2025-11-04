Ce sommet accueille 40 000 participants venus de 140 pays dans le Grand Palais de Paris, lieu réputé pour sa réverbération. Cet événement de trois jours combine des conférences et performances artistiques en direct. Six scènes principales et quatorze zones de spectacle supplémentaires doivent fonctionner simultanément tout au long de l’événement. Les éditions précédentes s’appuyaient sur des systèmes de casques audio.

Cette année, Fleik a relevé le défi d’une diffusion aérienne et adopté une approche méthodique de validation, testant son concept de manière progressive. Peu à peu, à mesure que les ajustements étaient validés sur place, les casques ont été supprimés au profit d’une diffusion conventionnelle.