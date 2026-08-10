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L-Acoustics présente les L1 et CS1

10 Août 2026 | News Son

407 sonomag news LA L1 CS1

Les modèles L1 et CS1 viennent compléter la série L parmi les systèmes line array grand format, grâce à une cohérence améliorée sur toute la bande et à un système de contrôle intégré. Le CS1 est le caisson de basses cardioïde associé. Le L1 s’appuie sur la technologie brevetée Progressive Ultra-Dense Line Source (PULS) de L-Acoustics et a été déployé lors de la tournée « The Romantic » de Bruno Mars, la tournée « Together Together » de Harry Styles, ainsi que pour les Brit Awards à Londres. Le CS1 a assuré les basses fréquences sur les scènes principales du Coachella Valley Music and Arts Festival, et de l’Ultra Music Festival. Le L1 et le CS1 sont en installation permanente au Hollywood Bowl.

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