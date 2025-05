L’auditorium de ce site dédié à la Seconde Guerre mondiale compte 250 places agencées dans une disposition à 180° impliquant un défi acoustique. La simulation L-Acoustics Soundvision a conduit à choisir six A10i Wide arrangées en array horizontal à courbure constante et complétés par deux KS21i. L’ensemble est alimenté par des LA4X et LA2Xi.