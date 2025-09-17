Le site de Grenoble propose un concept ingénieux de « boîte dans une boîte » qui crée un auditorium de 3 389 m2 au sein de son Grand Hall, et qui s’adapte aussi bien à des concerts de 1 495 personnes assises qu’à des spectacles pour 2 100 personnes debout. Le système adaptable répond à tous les besoins, qu’il s’agisse d’une conférence le matin ou d’un concert le soir, et la transformation est instantanée.

Deux arrays L2D en système principal sont complétés par trois caissons de basses KS21 suspendus de chaque côté en configuration cardioïde. Un cluster central d’A10 Wide et A10 Focus assure une couverture des premiers rangs. Installation réalisée par M+ Equipment, partenaire certifié L-Acoustics.