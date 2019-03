L-ACOUSTICS X4I, ELLE TIENT DANS LA MAIN

Nommée « i », pour installation, la boîte ultra-compacte du fabricant français vient compléter la série X d’enceintes coaxiales. Grâce à leur profondeur de 99 mm, elles sont destinées à être intégrées en muséographie, dans les bars, restaurants et points de vente ou dans tout autre lieu où la discrétion et l’élégance sont de mise. Malgré leur petite taille, les enceintes n’en gardent pas moins la signature sonore caractéristique L-Acoustics. Classées IP55 grâce à un capuchon en caoutchouc qui vient étanchéifier l’accès de câblage, elles peuvent s’associer à un Syva Sub pour compléter la réponse en fréquence. Elles existent dans la couleur du fabricant mais sont également disponibles dans toute teinte RAL sur demande.■