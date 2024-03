L-Acoustics – X6i + X8i

La série Xi est une extension de la série des enceintes coaxiales X, répondant aux exigences des projets d’intégration nécessitant un son puissant et de qualité dans un format discret. La série Xi est dotée d’évents en L pour une puissance claire dans les basses fréquences et d’un indice de protection IP55, ce qui la rend adaptée aux installations extérieures. Les X6i et X8i sont passives et dotées d’un haut-parleur à compression au néodyme de 1,5’’ chargé coaxialement par un transducteur basse fréquence de 6 et 8’’ en caisson bass-reflex.

La directivité de 90° permet d’obtenir une réponse tonale régulière, exempte de lobes secondaires. Les deux enceintes peuvent être pilotées par deux préréglages, ce qui leur permet de s’adapter aux besoins acoustiques des différents projets et aux configurations de couplage des caissons de basse.

Dans leurs préréglages natifs, idéaux pour le renforcement vocal ou lorsqu’ils sont utilisés avec un caisson de basse, les X6i offrent un SPL maximum de 123 dB et une réponse en fréquence jusqu’à 69 Hz, tandis que les X8i 129 dB assurés jusqu’à 67 Hz. Pour les applications autonomes et l’écoute de proximité, le préréglage X6i_50 offre une reproduction sonore jusqu’à 54 Hz et un niveau de pression acoustique maximal de 117 dB.

Le préréglage X8i_40 atteint 43 Hz et un niveau de pression maximal de 123 dB. La combinaison d’un son pur et puissant et d’une forme élégante fait des X6i et X8i des enceintes idéales pour le renforcement vocal ou musical dans les petits théâtres, les clubs, les espaces de luxe et d’accueil, les lieux de culte, les maisons et les yachts, les studios de radiodiffusion et d’enregistrement.