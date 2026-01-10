À Forges-les-Eaux, Laurent Durski restaure depuis près de quarante ans des amplificateurs, appareils hi-fi et tables de mixage des années 1970 et 1980. Dans un atelier qui a conservé l’esthétique de l’époque, il remet en état ces matériels avec une approche fidèle à leur conception d’origine, en remplaçant uniquement les composants défaillants. Spécialiste de marques comme Dynacord, Freevox ou Ear Yoshino, il utilise encore des pièces d’époque ou les importe pour garantir la conformité. Son travail, fondé sur la précision et le respect de la signature sonore, attire des passionnés de toute la France et parfois de l’étranger. Laurent Durski : 06 85 69 87 38.