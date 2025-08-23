L’espace Charlie Parker comprend cinq grappes réparties d’un L-Acoustics L2 plus un L2D, tandis que treize X8i en rebord de la scène assurent le front-fill. Deux systèmes cardioïdes suspendus au centre, composées de trois caissons KS28, assurent un renforcement contrôlé des basses fréquences. Douze enceintes coaxiales X12, quatre sur chaque mur latéral et quatre sur le mur arrière, assurent le son surround. L’ensemble du système est piloté par onze contrôleurs amplifiés LA7.16, deux LA12X et trois LA4X. Le studio de préproduction est équipé d’une installation L-ISA coaxiale permanente utilisant des enceintes X8i et X6i et des caissons de basses Syva. Grâce à la simulation, l’environnement du studio peut imiter celui de la Grande Halle.