L.Isa Studio 2.4, avec écoute binaurale

En avril 2021, L-Acoustics a élargi les possibilités sonores spatiales pour les créateurs de musique avec le lancement de la suite logicielle L-ISA Studio. Un outil pour les concepteurs sonores, les producteurs et les ingénieurs de mixage. Aujourd’hui, L-Acoustics étend encore l’accès à L-ISA Studio, en ajoutant une capacité de sortie binaurale gratuite et illimitée. Le logiciel, compatible avec tout ordinateur Mac, est disponible sur le site de L-Acoustics. Grâce au moteur binaural de L-ISA Studio, les utilisateurs peuvent créer et surveiller du contenu audio spatialisé à partir de leur ordinateur portable, à l’aide d’un casque et d’un suivi de tête en option. ■