L-ISA STUDIO, EMPORTEZ VOTRE L-ISA PARTOUT

L-Isa Studio permet de travailler sur la préproduction d’un live show L-Isa ou la conception sonore immersive. L-Isa Studio contient les mêmes algorithmes audio spatiaux et de moteur de salle que son homologue hardware, mais il est repensé avec des fonctionnalités nouvelles. Le moteur offre aux concepteurs sonores, aux créateurs de contenus et aux ingénieurs du son la possibilité d’entendre leurs sons dans n’importe quel espace virtuel, de toute taille et forme. Grâce au moteur binaural, les utilisateurs peuvent créer et écouter leur contenu audio spatialisé n’importe où avec des écouteurs. L-Isa Studio accepte jusqu’à 96 objets audio et envoie 12 sorties audio à n’importe quelle carte son. ■