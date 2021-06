LA 3D SONORE PAR WHITI AUDIO FORMATION

En partenariat avec la société Flux:: Immersive, Whiti Audio Formation (WAF) propose la formation Spat Revolution, sur cinq jours. La licence de ce logiciel dédié à l’univers du son immersif orienté spectacle est offerte à chaque participant pour une durée de un an par l’organisme de formation. Ce module peut s’intégrer au Cursus Formation 3D sonore déjà proposé, qui inclut : Initiation 3D Sonore, Contrôle OSC et Reaper. D’autres partenariats s’y intégreront prochaine-ment. Situé à Orléans, WAF propose ses formations en audio et lumière directement chez les prestataires et les salles de spectacle partout en France. ■

Pour obtenir des informations sur le calendrier, rendez-vous et inscriptions sur : https://formation.whitiaudio.fr