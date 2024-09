Au cœur d’une fabrique à son

Lawo est une compagnie familiale qui œuvre depuis plus de 50 ans dans le monde audiovisuel. Toujours innovants, ses produits ont su s’implanter sur les événements les plus importants. Du défilé du 14 Juillet aux plus grandes rencontres sportives, le fabricant est toujours plébiscité et opère comme un maillon central. Partons à la rencontre de cette fabrique d’excellence outre-Rhin.

Le siège de Lawo se trouve à quelques encablures de Strasbourg, plus précisément à Rastatt, en Allemagne. Cette petite ville est avant tout un vivier industriel où se situe l’usine du célèbre constructeur automobile à l’étoile. Des produits premium ? Voilà sans doute la similitude.

Who is Lawo ?

La société tire son nom de son fondateur, Peter Lawo. Ingénieur radio, il se lance en 1970 dans la fabrication d’instruments électroniques pour des compositeurs comme Pierre Boulez ou Karlheinz Stockhausen. De ces premiers traitements audio apparaîtra une console de mixage en 1974. Rebaptisé « The Red », ce sera le premier modèle modulaire de la marque.

Très vite les télévisions allemandes, alors en plein développement, sollicitent le jeune ingénieur pour produire des mixeurs. En 1986 sort une console analogique à commande numérique, puis en 1994 arrive la première version entièrement numérique. La fameuse MC (Mixing Console) est née.

L’innovation audacieuse et pertinente permettra au constructeur d’être constamment en avance sur son temps. Citons par exemple la mise en « réseau » des consoles dès les années 1990. Cette vision lui vaudra, en 2013, un Engineering Emmys Awards.

Apparue en 1994, la MC80 est la première console entièrement numérique de la marque.

Celle-ci a assuré 15 ans de production à la ZDF.

Depuis 2008, la société ouvre ses activités au domaine de la vidéo, en transposant sa maîtrise des réseaux audio sur IP dans cet environnement, permettant ainsi de proposer à ses clients TV une solution d’ensemble interopérable.

En 2014, le constructeur de console live Innovason, alors en difficulté, est absorbé par l’entreprise allemande. Profitant du savoir-faire breton nouvellement acquis, les consoles MC se verront développer des fonctionnalités adaptées au spectacle vivant.