Photométrie et plans de feu

L’offre d’applications et de plateformes destinées aux designers et régisseurs lumière est pléthorique. Pour cet épisode, nous avons réalisé une sélection de six propositions, en choisissant une approche assez diversifiée et en nous basant sur le sérieux et l’ergonomie de leur contenu.

Si l’activité des designers et régisseurs lumière demande une sensibilité artistique certaine, le travail de la plupart d’entre eux ne se limite pas au geste créatif. Un ensemble d’opérations préliminaires est nécessaire pour parvenir au résultat, et c’est dans ces étapes que les applis et plateformes peuvent aider.

La photométrie

Parmi notre choix d’applis, l’une est issue du milieu du cinéma. Hors sujet ? Pas tant que cela. Nous l’avons principalement retenue pour mettre en évidence le soin avec lequel les directeurs photo préparent et réalisent leurs éclairages. Il ne s’agit pas de calquer leurs méthodes, car les attentes envers la lumière en prise de vue et en concert ne sont pas les mêmes, mais il peut être intéressant d’y jeter un œil.

Car quoi qu’il en soit, au cinéma comme en spectacle, les divers faisceaux lumineux utilisés pour créer et animer les tableaux relèvent de lois de la physique, contre lesquelles nul ne peut s’opposer. Lux, lumens, candela et autres grandeurs sont des passages obligés, que des outils comme les apps présentées ici peuvent aider à comprendre et utiliser.