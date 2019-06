LA BOÎTE DE DIRECT MADE IN FRANCE

Déjà remarqué pour la qualité de son préampli micro HL169, Hacienda Labs propose une Di box à transistor équipée par le légendaire transformateur Carnhill. En entrée, le buffer permet d’isoler la charge sur la sortie Link destinée à connecter un ampli. Son action améliore les transitoires et la restitution des aigus. L’étage d’entrée est conçu pour préserver une réserve de dynamique maximum, et l’impédance d’entrée de 4 méga-ohms ne charge quasiment pas la source. L’étage de sortie de type push-pull classe A permet d’obtenir un temps de montée très court. Son concepteur Jérôme Champlet assure la production et le SAV en région lyonnaise. Plus d’informations sur www.hacienda-labs.com ■