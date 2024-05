Du 31 octobre au 5 novembre 2023, la Cité du Design de Saint-Etienne a accueilli le Positive Education Festival, un événement dédié à la musique électronique. À cette occasion, de nombreux artistes se sont produits tels que King, Jennifer Cardini, VTSS et bien d’autres, et ont enflammé les foules avec leurs chansons emblématiques, soutenus par un design spécialement réalisé par Vincent Goepp et Joshua Duplany de Desk Locked. À cette occasion, Mag Scène a géré l’installation de plusieurs produits de la marque Starway, avec 56 dalles StarMedia 3.9, neuf StormLite HD et 24 Ariane 1430FC MKII.