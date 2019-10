LA FAMILLE AQUA PR S’AGRANDIT

Sous les références Aqua 580 BWS et 580 Beam, ces asservis PR Lighting équipés de lampes Philips 25R 550 W sont classés IP66, et donc utilisables en extérieur. Avec ses 36,5 kg, l’Aqua 580 BWS est un hybride beam wash spot équipé d’un système de mélange des couleurs CMJ avec macros, d’une roue de 12 couleurs plus open et de quatre prismes, d’une roue de 18 gobos fixes plus open et d’une seconde rotative de 7 gobos. Le modèle Aqua 580 Beam, qui pèse 36 kg, reprend les caractéristiques de son camarade, mais avec un faisceau unique de 2° et un prisme de moins. La commande de leurs paramètres se réalise en DMX512 Wireless, en RDM et en Art-Net. ■