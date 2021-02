LA FAMILLE ERA MARTIN S’AGRANDIT

Cette gamme de luminaires à LEDs accueille les références Era 600 Profile et 800 Profile. Le 600 Profile se veut compact et d’un excellent rapport qualité/prix. Son moteur à LEDs de 500 W de lumière 6 500 K est complété d’un zoom 1:8, d’un dimmer strobe, d’un mixage de couleurs CMJ et d’un CTO linéaire, d’un iris et de deux roues de gobos rotatifs plus une statique. La référence 800 est dotée de 800 W de LEDs et produit un faisceau massif à travers sa lentille frontale de 160 mm. Elle propose en plus du 600 une roue de six couleurs et doit se contenter de 12 gobos rotatifs au lieu de 14 et sept statiques plutôt que huit. ■