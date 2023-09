LA FAMILLE MAVERICKS’AGRANDIT

Chauvet Professional présente son Maverick Force 3 Profile. Il possède un système CMJ + CTO, et un module de cadrage à quatre couteaux, et permet des effets statiques, rotatifs ou animés. Équipé d’un moteur LED de 915 W, il délivre un flux lumineux de 40 906 lm. Sa plage de zoom va de 4,9° à 53,9°. Il dispose d’une roue d’animation, d’un gradateur 16 bits, d’un filtre IRC, de deux prismes superposables, de frosts légers et moyens, et de deux roues de gobos. Le Maverick Force 2 BeamWash, est un projecteur wash à LED RVBB avec pixel mapping et zoom intégral pour projeter des faisceaux et des effets aériens. Il se distingue par sa roue de gobos intégrée avec couleurs d’arrière-plan et son blanc calibré à 7 500 K à pleine puissance.