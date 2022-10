La fête des lumières est de retour

À vos agendas ! Lyon s’illuminera une fois de plus le temps de quatre soirées, du 08 au 11 décembre 2022. Artistes contemporains, vidéastes, éclairagistes, scénographes et plasticiens exprimeront leur créativité sur les édifices, les places, les parcs et les rues de la ville, tandis que les visiteurs, quant à eux, pourront contempler des œuvres lumineuses poétiques ou insolites, mais aussi s’immerger dans les récits symboliques de projections monumentales tout au long de leur déambulation. Cette année, de nouveaux lieux tels que l’Institut Lumière ou encore les Subs rythmeront cette nouvelle édition. ■