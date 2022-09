La Filière – CFPTS – CFA SVA

SONO Mag : Bonjour Bruno, pouvez-vous nous présenter votre établissement ?

Bruno Burtre : Le CFPTS est un centre de formation historique puisqu’il a été créé en 1974, en même temps que l’Afdas. La filière intègre également le CFA SVA (spectacle vivant et audiovisuel). On s’appuie sur le CFPTS pour le spectacle vivant, et sur l’Ina – notre partenaire pédagogique – pour la partie audiovisuelle, domaine dans lequel il y a eu beaucoup d’évolutions techniques et technologiques ces dernières années. C’est aujourd’hui la même chose dans le spectacle vivant, avec les réseaux, les communications entre les systèmes, l’intégration du numérique dans toutes les parties des métiers, aussi bien en lumière qu’en son, en vidéo, ou encore dans la projection avec le mapping. Nous avons beaucoup travaillé sur le streaming et la captation, tout en nous concentrant sur l’accueil du public qui reste pour nous primordial. C’est ce qui nous différencie de l’audiovisuel. Alors que les éclairagistes avaient toujours tendance à faire des conceptions très tamisées, on se retrouve à faire de la captation et à adapter l’éclairage en fonction du public et de la caméra.

SONO Mag :Les nouvelles technologies demandent certainement d’adapter les formations existantes. Comment appréhendez-vous cela ?

B. B. : Oui, les contenus ont évolué. Les stagiaires voient les nouveaux systèmes de numérisation et on parle des réseaux. Ils rencontrent aussi les autres corps d’activité puisque la lumière collabore avec le son, la vidéo, ou encore le plateau. Il faut absolument que tout le monde puisse parler le même langage. Par conséquent, nous avons créé une formation de niveau licence spécialisée : Administrateur de réseau scénique (ARS), qui est un diplôme porté par l’université de Gustave-Eiffel. Les formateurs du CFPTS doivent impérativement avoir un pied dans le métier et au niveau du matériel, il y a des plans de renouvellement systématiques. On fait des partenariats, notamment avec l’Ina. Dernièrement, nous avons dispensé une formation sur les réseaux intercom, qui sont très utilisés dans l’audiovisuel depuis longtemps et que l’on retrouve de plus en plus dans l’événementiel. On ne voit plus un seul concert sans que les équipes ne communiquent via ces outils. Mais ce type de matériel coûte un bras et il y avait des systèmes Riedel qui étaient installés à l’Ina. Nous avons donc réalisé un module de formation chez eux, avec leurs moyens. Grâce à nos intervenants qui travaillent chez des prestataires, nous avons eu d’autres systèmes, prêtés par des partenaires. Par chance, certains font partie de notre conseil d’administration, qui est composé de beaucoup de sociétés événementielles.