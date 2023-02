La Folie Douce avec Chauvet

Pour l’inauguration des lumières de Noël du Village Outlet de Villefontaine, la troupe de la Folie Douce Val-d’Isère présentait de la musique électronique en direct soutenue par un spectacle de lumière produit par Romain Plantier et l’équipe de L&Db et dont la conception s’appuyait sur des luminaires Chauvet Professional. Six unités de Maverick MK2 Wash étaient disposées horizontalement sur la structure à l’arrière de la scène et quatre autres étaient sur des tubes suspendus à la verticale, utilisées pour diffuser des couleurs vives sur scène et envoyer des effets aériens dynamiques. Pour ajouter des accents de couleurs, on retrouvait un kit de PAR autonomes Well Fit, disposé dans l’espace cocktail près de la scène. ■