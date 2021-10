LA GALAXIE ANTELOPE S’AGRANDIT

Galaxy 32 Synergy Core est une interface audio multicanale et un convertisseur AN/NA qui intègre 32 canaux d’entrées/sorties analogiques, des ports au standard HDX, une connectique Thunderbolt et Dante, huit connecteurs D-Sub 25, complétés par les connectiques numériques MADI optique, ADAT et S/PDIF, le tout dans un châssis d’une seule unité de rack. Les effets modélisés Synergy Core inclus peuvent être appliqués en temps réel à toutes les étapes de la production avec une latence quasi nulle, et ce, jusqu’à 128 instances de traitement dans une session. En option, l’utilisateur peut également enrichir sa collection d’émulations avec, par exemple, le compresseur Grove Hill Liverpool ou l’Auto-Tune Antares. ■