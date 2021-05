LA GAMME BOSE DESIGNMAX S’ÉTEND

Avec sa ligne élégante, DesignMax a été lancée en 2019. La gamme propose 16 produits, dont des enceintes coaxiales deux voies en montage plafonnier ou suspendu via un système intégré un point. Les nouvelles venues sont les DM3P et DM5P, complétées de la DM6PE, destinée à un usage en extérieur (IP 55). Elles intègrent un principe d’alignement de la dispersion pour assurer une qualité d’écoute homogène en tout lieu en adaptant le profil de couverture du HP de graves aux performances des aigus. Le caisson DM10P-SUB complète la gamme avec ses 300 W et son HP de 10’’ qui couvre la bande de 40 à 125 Hz. A noter que les enceintes peuvent toutes être peintes et qu’une offre complète d’accessoires de montage est disponible. ■