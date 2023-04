La gamme de lyres Shark s’agrandit

Trois modèles viennent compléter la gramme Shark de Showtec. La Shark Beam One est une lyre LED beam de 90 W qui comporte 13 couleurs en plus du blanc, un prisme rotatif à six facettes, 11 gobos et des effets flower et frost. La Shark Spot Two est une lyre LED polyvalente de 90 W qui propose sept couleurs en plus du blanc, un prisme à trois facettes, six gobos ainsi que les fonctions variateur et stroboscope. Enfin, grâce son zoom motorisé, la lyre Shark Wash Zoom Two permet de créer des effets wash classiques avec différents angles de faisceau. Elle est également dotée des fonctions variateur et stroboscope.