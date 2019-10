LA GAMME FUZE ELATION SE COMPLÈTE

Les références Fuze Spot et Profile (photo) proposent une grande qualité de couleur et sont particulièrement indiquées quand une grande précision de reproduction est requise. Leur source de 305 W à 6 500 K, d’un IRC de 92, exploite une LED cinq couleurs RVB plus Mint et Ambre et déploie plus de 10 000 lm.

La gestion virtuelle de la température de couleur, l’ajustement magenta/vert et l’émulation gel, les roues de gobos, le système blackout et de volets permettent une large palette de résultats. Le Fuze Profile CW intègre une source blanc froid et trouve naturellement sa place sur les stands de salons, en télévision et en événementiel. Son IRC est de 91 et son flux de 11 000 lm.■