LA GAMME NUMÉRIQUE ECLER MIMO S’ÉTEND

Avec 40 I/O (32 Dante plus huit analogiques), le modèle Mimo4040CDN est destiné aux conférences et propose jusqu’à huit canaux d’automixage, avec suppression de Larsen et atténuation d’écho. La Mimo7171DN est une matrice 64 x 64 avec DSP qui inclut 64 I/O via Dante plus huit IO analogiques. Les deux produits s’intègrent dans les projets à base d’Eclernet. ■