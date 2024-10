La gamme Raccoon d’Infinity s’élargit avec les Raccoon P7/7, Junior P4/7, Junior P7/4, S420/4 et W40/4. Adaptés aux studios de télévision, théâtres, ou encore musées, les projecteurs sont disponibles en petits et grands boîtiers avec des LEDs de quatre ou sept couleurs. Le modèle S420/4 combine des effets stroboscopiques et wash avec 420 LED RVBB, tandis que le W40/4 propose des effets wash avec 40 LEDs RVBM.

Tous les modèles partagent des caractéristiques comme une luminosité élevée, un indice de protection IP65 et un contrôle via DMX, RDM ou manuel. La gamme est accompagnée de divers accessoires pour plus de polyvalence.