La gamme Smart IP Genelec s’élargit

L’enceinte acoustique 4410, modèle super compact, rejoint les 4420 et 4430 Smart IP existants pour offrir une gamme encore plus large d’applications. L’appli gratuite Controller offre à l’utilisateur final un contrôle instantané et intuitif des principales fonctions du système d’enceintes, notamment le Mute, le contrôle du volume et l’alimentation, plus le contrôle global de la zone. Tous les modèles sont compatibles Dante et AES67, et sont alimentés via les formats PoE et PoE+ Power-over-Ethernet. Le système se contrôle sur smartphone ou tablette (iOS ou Android), avec autodétection des équipements reliés au réseau. ■