L’enceinte polyvalente Ultra-X80 de Meyer Sound s’inspire à la fois de la lignée acoustique de la famille Ultra, (Ultra-X40 et Ultra-X20), et des innovations technologiques du système Panther. Le résultat est une enceinte compacte, délivrant un niveau de 141 dB SPL linéaire, équivalent à un cluster de trois ou quatre enceintes « ligne source » pour seulement 59 kg. Elle est dotée d’une directivité de 95°x40°, rotative, de deux haut-parleurs de 12’’ et d’une compression 4’’. Que ce soit en façade, in-fill, side-fill, out-fill, ce modèle polyvalent fonctionnera parfaitement seul, avec le sub 2100 LFC pour en faire une façade ultra performante, ou en complément du système Panther.