Les enceintes d’installation DHR12 et CHR12 se situent entre les modèles DHR/CHR10 et DHR/CHR15. Elles sont idéales pour les applications d’installation fixes qui nécessitent une qualité sonore et un niveau de pression acoustique plus élevés. Les wedges coaxiaux DHR15M et CHR15M comprennent un woofer de 15’’ et une compression de 1,75’’ avec un pavillon de grand diamètre pour une directivité optimale et une excellente portée sur les grandes scènes. Toutes les DHR comprennent deux canaux d’entrée avec mélangeur intégré, tandis que les CHR profitent pleinement des réglages dédiés du processeur lorsqu’elles sont utilisées avec des amplificateurs Yamaha PX ou d’autres processeurs de signaux compatibles.