La Guinguette Pictave à Poitiers

Une installation sur mesure pour un endroit pas comme les autres

Pour assurer la sonorisation d’un lieu atypique où tout était à faire, l’acousticien Patrick Thévenot s’est appuyé sur des concepts bien à lui, et a développé une solution sur mesure mais polyvalente, tout en assurant une isolation acoustique impeccable. Le résultat allie discrétion et efficacité, tant sur le plan technique qu’émotionnel.

Pour bien saisir l’originalité de la guinguette évoquée dans cet article, il faut comprendre le lieu où elle se trouve. Situé à quelques centaines de mètres du centre-ville de Poitiers, l’îlot Tison s’étend de part et d’autre de la rivière Clain. Ses quelques hectares ont accueilli au fil du temps un moulin à blé puis une scierie, mais le lieu a toujours été festif et populaire, avec beaucoup de jeux nautiques : concours de natation d’une berge à l’autre, plongeons, etc. Tout le monde, à Poitiers, apprenait à nager à l’îlot Tison. À la fin du XIXe siècle naît sur les lieux une guinguette, le Monte Cristo, devenue aujourd’hui le restaurant l’Île Jouteau.

En 1983, des inondations historiques mettent fin à l’exploitation de la scierie. Le lieu et ses bâtiments (dont une discothèque, le Tisonnier) est alors peu à peu laissé à lui-même, et son propriétaire le met en vente en 2012. Jérôme Lacroix (cf. encadré), qui a repris/transformé la discothèque quelques années auparavant, est intéressé ; il acquiert la partie où se trouvent les bâtiments, la mairie achetant le reste. Jérôme développe ensuite différents projets… jusqu’à la Guinguette Pictave que nous avons visitée (les Pictaves étaient un peuple gaulois de l’ouest de la France, NDLR).

Entrepreneur passionné et à l’écoute de sa clientèle, privilégiant la convivialité, Jérôme confié à Patrick Thévenot l’isolation phonique, le traitement acoustique et la sonorisation du lieu qui lui tient à cœur. Enceintes, caissons de graves, active traps sont entièrement sur mesure, et leur déploiement relève d’une approche très originale, tournée vers un vrai confort d’écoute, en faisant oublier la présence d’une sonorisation.

Des travaux sans concession

Jérôme part donc du bâtiment de l’ancienne scierie, devenu entrepôt/grange/hangar de 80 m de long, 20 de large, 10 de haut, construit en tôle ondulée fixée sur des tasseaux de bois avec quelques piliers de soutien ici et là… Il la découpe en deux parties : le cirque (Sugar Circus sur l’enseigne), ouvert sur l’extérieur par trois grandes portes métalliques, qui accueille des tables, des jeux de société (cette « ludoguette » en possède plus de 500, en accès libre illimité avec animateurs et tournois hebdomadaires, cf. la page Facebook du lieu !), un marchand de glaces et de boissons ; et la guinguette elle-même, attenante, lieu fermé d’une jauge de 200 personnes, à la fois bar traditionnel, lieu de danse, salle de concert… avec une offre d’alcools de luxe et de cocktails digne d’un grand hôtel : l’Alcoolerie donne le choix parmi plus de 200 bouteilles d’exception, pour se faire plaisir.

Démarrés à l’automne 2021 avec des entrepreneurs locaux, les travaux sont longs et intenses : il faut monter des murs extérieurs en parpaings pleins, créer un plafond formant un sandwich acoustique constitué de Placo DuoTech 25 (plaques de plâtre), du Stickson (plaque d’isolation en bitume viscoélastique de 6 mm), encore du DuoTech 25, de la laine pulsée, un placage classique… Masse totale : 22 t !