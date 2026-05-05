Lieu pluridisciplinaire à Issy-les-Moulineaux, la Halle des Épinettes a rouvert en septembre 2025 après neuf mois de travaux, à la suite d’un incendie. L’installation scénique a été entièrement renouvelée en 100 % ETC : quatre Ministars, quatre SolaPix 7, trois ColorSource Spot V (zoom 25-50°), dix-huit ColorSource Fresnel V, dix ColorSource Spot Jr, deux armoires ColorSource ThruPower (24 et 12 circuits) et une console Ion Xe20. Séduits par la fiabilité et l’écosystème complet ETC, Loïc Le Goff et Alexander Lebier ont profité de cette reconstruction pour engager la transition vers un éclairage LED moderne et performant.