LA HALLE Ô GRAINS S’ÉQUIPE EN APG

A Bayeux (Normandie), la salle a rouvert ses portes au public fin 2019 après trois années de rénovation, arborant désormais un système de haut-parleurs APG installé par le groupe Isa. « Le cahier des charges a été rédigé autour de la programmation et des spectacles, dont 80 % sont théâtraux », a déclaré Romain Motte, régisseur général de La Halle ô Grains. Le choix s’est porté sur une configuration L-C-R basée sur Uniline Compact, composé d’un groupe de six UC206N et trois UC115B de chaque côté, ainsi que quatre UC206W couplés à une paire de DX12 au centre de la scène. Le théâtre dispose également d’une liste d’équipements polyvalents composée de 16 haut-parleurs APG DX12, quatre SB115M2, quatre DX8 et 15 lignes de haut-parleurs sur le grill. ■