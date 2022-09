Des câbles pour du sans-fil

Exemple de directivité de radiation d’une antenne directive en 3D – antenne non utilisée en audio pro.

Directivité et gain

Les antennes possèdent une directivité. Compte tenu de la polarisation des ondes électromagnétiques, il faut la visualiser en trois dimensions. Une antenne directive passive offre un gain qui va nous permettre d’améliorer notre bilan et surtout nous protéger des brouilleurs.

Le gain dans l’axe et l’ouverture à -3 dB de l’antenne sont spécifiés par le constructeur. Mais tout aussi important est le rapport avant-arrière qui constitue l’atténuation totale infligée à un brouilleur situé à l’arrière (émetteur TV, large écran LED…). Les antennes directives dans notre domaine sont de type YAGI ou hélicoïdales.

Les antennes dites « antennes fouets » des boîtiers portables ou livrées avec les récepteurs sont omnidirectionnelles.

Choix de l’antenne

Il faut adapter la directivité au lieu et le gain à l’application. D’une manière générale, on va privilégier des antennes omni en intérieur pour que les réflexions du lieu favorisent la réception. A contrario, en champ libre on favorisera des antennes directives. Les antennes à fort gain seront utilisées pour aller chercher des signaux loin des antennes (en général à plus de 70 m).

Attention de ne pas saturer votre récepteur lorsque les émetteurs se rapprochent de l’antenne.