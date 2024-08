La Majeur, incarné par Stéphane Reichardt, représente la société HLabs. Fondée au milieu du Beaujolais, HLabs conçoit et fabrique des produits audio analogiques, inspirés par le son de consoles et périphériques légendaires : Neve, Studer… Jérôme Champlet, de HLabs, précise ainsi :

« Chaque bouton a une fonction simple et claire. Tournez, écoutez et concentrez-vous sur votre musique. »