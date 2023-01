La MID team s’agrandit

Promie, la filiale bien-être de MID, a récemment recruté Alicia Chaudet en charge des relations commerciales. Promie, ce sont des solutions de traitement acoustique et UV-C afin de traiter vos espaces de manière professionnelle et durable. Avec des marques comme Luxibel, Isinac et Ecler Acoustics, Promie propose une offre variée adaptée à vos projets.

Vous pouvez la contacter au 01 39 91 30 39 et par mail avec l’adresse : alicia@promie.fr

Julien Brunhes a rejoint MID pour renforcer la force commerciale sur la région Est et Île-de-France. Fort de ses connaissances techniques et commerciales, il est votre nouvel interlocuteur chez MID. Vous pouvez le contacter au 06 65 25 40 84 ou par mail à l’adresse : julien@mid.audio ■