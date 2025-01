Le Dinard Opening est un festival de musique anglaise et irlandaise. Le système son conçu par Paulin Bonijoly de Koroll Sonorisation était signé APG. Un système modulaire APG Uniline Compact (UC) couvrait la scène principale et la zone extérieure du festival, divisée entre une section debout et une section assise. Dix APG UC206N (couverture étroite) et deux UC206W (couverture large) par côté ont été couplés à deux UC206W permettant de couvrir la zone centrale devant la scène. Six caissons UC115B ont été installés par côté en configuration cardioïde. Huit TB218S ont été installés en arcsub pour projeter les basses.