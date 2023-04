Le Rocher Portail a ouvert ses portes au public pour l’événement « La Nouvelle École des Sorciers ». Pour l’occasion, Nova a assuré la régie générale et technique, avec notamment la sonorisation et l’éclairage du spectacle. Pour l’éclairage, ils ont utilisé un kit Starway composé de Boxkolor, Dino, Modena, Aqua 580 et Slimkolor 710.