Déjà présente depuis trois ans à la Philharmonie de Paris, la technologie sans fil Bolero s’étend désormais à la Cité de la Musique. Les Smartpanels de la série 1200 viennent compléter les équipements existants. Une matrice Artist 1024 interconnecte l’ensemble sur un réseau IP commun aux deux sites, unifiant la gestion des terminaux. Ce projet transforme l’outil de communication partagé entre les deux bâtiments, offrant flexibilité et fiabilité dans un environnement prestigieux et exigeant. Cette initiative est le fruit d’une étroite collaboration entre les équipes de la Philharmonie, Riedel, Unisson Design et B-Live.