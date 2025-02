La Salle de concerts grande-duchesse Joséphine-Charlotte, communément appelée la Philharmonie Luxembourg, inaugurée en 2005, est un centre culturel accueillant chaque année près de 400 représentations de musique classique, de jazz, de musique du monde et bien plus encore. La salle se dote d’un système de sonorisation de concert K3 de L-Acoustics composé de deux grappes de neuf K3 par côté, et six caissons de basse KS21, pour le parterre et le balcon. Le near-fill est assuré par deux A10 Focus et deux A10 Wide. Le front-fill par quatre X8. Pour l’installation, le lieu s’est tourné vers Pro Musik, partenaire de L-Acoustics.