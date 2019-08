LA PREUVE PAR L’IMAGE

L’unité Nixer PD Dante permet de surveiller jusqu’à 64 canaux Dante à 48 kHz (32 canaux à 96 kHz). Elle est dotée de deux hautparleurs intégrés en façade et d’une prise casque, dont les réglages de volume sont indépendants (avec mémorisation du dernier paramétrage utilisé pour chacune des sorties) et peuvent monitorer les sorties ligne symétriques et la sortie AES. Alternativement, elles peuvent être réglées de manière autonome avec des commandes de trim propres à chacune. D’autres entrées sont disponibles et routables vers n’importe quel canal de sortie Dante. Il existe une version au format rack 19” sous la référence Nixer RD Dante. ■