Épisode 1 : L’avant-projet

Lorsqu’on parle du pupitrage des consoles lumière, on pense tout de suite aux patches, groupes et cuelists. Nous allons bien sûr aborder ces sujets au fur et à mesure, mais avant de programmer, il faut prendre le temps d’appréhender son projet. Et cela passe notamment par une bonne préparation, qui ne pourra se faire que lorsque l’on aura déterminé la demande artistique et nos besoins spécifiques. Regardons ça en détail.

Le premier critère à prendre en considération est celui du type de prestation. Que l’on travaille pour un concert (en petite salle ou en Zénith), une pièce de théâtre, un événement, de l’éclairage de cinéma, le discours du maire, un mariage, une installation artistique ou architecturale, on ne va pas avoir les mêmes besoins en termes de fonctionnalités, de protocoles et de dimensions de consoles.

Les consoles ne font pas toutes la même chose

Dans l’absolu, quand on parle de DMX, le projecteur au bout de la ligne est toujours le même, avec une charte DMX invariable (nous reviendrons sur ces chartes dans un prochain épisode). En revanche, les consoles vont proposer des interfaces différentes afin de transmettre au projecteur diverses informations. De nombreuses marques se partagent le marché, et si les modèles les plus connus se font concurrence dans le domaine du spectacle, certaines références développent des fonctionnalités destinées à des besoins plus spécifiques.

C’est le cas par exemple des logiciels qui permettent de piloter des éclairages publics ou de bâtiments avec les protocoles DALI ou DMX, tandis que d’autres veulent faciliter la vie des pupitreurs en préparant à l’avance le plus d’éléments possibles une fois le patch réalisé. Certaines consoles, enfin, offrent au contraire des fonctionnalités poussées et peuvent même être pilotées via Internet pour programmer un événement à l’étranger depuis la France.

Le temps de préparation

C’est un critère important, car si l’on peut disposer d’un temps de pré-production pour préparer son événement, il faut parfois réaliser l’encodage en fin de montage dans un délai très court.

On privilégiera alors des consoles qui nous permettent à la fois de disposer d’une base de programmation (création automatique de palettes et de groupes), d’ouvrir un fichier de base ou d’importer une partie d’un ancien fichier, ou encore qui disposent de puissantes fonctionnalités de macros permettant d’automatiser des tâches (préparer la console en fonction du patch par exemple).

La mobilité

Si vous devez vous déplacer dans la zone de l’événement, que ce soit à l’encodage ou pour la restitution, il faut un outil mobile et facile à mettre en œuvre. Certaines consoles disposent d’applications sur téléphone ou tablette permettant de les piloter à distance, d’autres logiciels sont directement des consoles sur tablette (comme les applications pour le cinéma). Dans tous les cas, il faudra soigner son réseau sans fil pour le rendre sécurisé et avoir suffisamment de portée pour piloter son kit lumière de là où le besoin s’en fait sentir.