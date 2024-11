Épisode 3 : Le « fixture profile », interface de communication indispensable

Ce sujet devait être intégré au tutoriel précédent, mais je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup à en dire et que c’est un élément primordial, source de nombreux soucis et prises de tête. Passons donc en revue cet aspect si important de la préparation de nos consoles.

J’ai sciemment utilisé le terme générique de « fixture profile », même si les constructeurs de consoles et de projecteurs ne s’accordent pas sur la terminologie à utiliser. Head, Personality, Type, Profile… tout cela décrit la même chose :

un fichier qui transforme une charte DMX en un outil de communication de la console vers le projecteur. Car on l’oublie parfois, ce sont toujours les mêmes machines, le même protocole, les mêmes valeurs envoyées, seule l’interface de la console change.

Trouver le bon profil

Avant même d’étudier son projecteur ou sa charte DMX, il faut vérifier que l’on va pouvoir parler à notre machine avec sa console. Pourquoi si tôt ? Parce que si le fixture profile est absent de notre pupitre, il va soit falloir le créer, soit en faire la demande, soit trouver une équivalence.

La méthode bricolage

Certaines consoles proposent des outils de création de profils. C’est une solution, mais cela ressemble plus souvent à du bricolage, car la conception de tous les sous-paramètres (d’une roue de gobos par exemple) va être longue, fastidieuse, et une fois la machine créée, on peut se retrouver avec des bugs à retravailler. Il faudra donc revenir dessus jusqu’à obtenir quelque chose de bancal qui pourra dépanner, mais qui n’est pas sérieux si on veut un résultat parfait. On préférera utiliser ces outils pour les cas d’urgence absolue, ou pour corriger des valeurs qui seraient fausses dans le profil (valeur par défaut du strobe fermé plutôt qu’ouvert par exemple).

L’interface de création de Personalities d’Avolites. La marque a choisi de proposer l’éditeur à l’extérieur du logiciel de la console, et ce dernier fait partie des plus compliqués à aborder. On passera rapidement à l’étape e-mail pour récupérer un fichier utilisable.

L’éditeur de la GrandMA2 est l’un des plus efficaces, même pour les projecteurs à pixels, pour lesquels on va créer des modules dont on patche plusieurs instances.

L’interface sur Eos d’ETC, plutôt simple, sauf quand on doit entrer dans les détails d’un projecteur. À privilégier pour dépanner ou modifier des valeurs par défaut.