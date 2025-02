Épisode 5 : Le contrôle des paramètres

On entre dans le dur de la programmation ce mois-ci, car nous allons parler de la manipulation des paramètres de nos asservis. Bien sûr, entre un projecteur sur gradateur et une machine à 250 paramètres il y a un monde, et nous allons devoir catégoriser tout cela pour pouvoir nous y retrouver. Heureusement, les consoles sont là pour nous y aider.

Les catégories de paramètres

Pour des raisons d’appel de valeurs, d’enregistrement de palettes ou simplement pour un accès rapide, les constructeurs de consoles ont rapidement décidé de catégoriser les paramètres des projecteurs. Les premières interfaces connues distinguaient IPCB, soit Intensité, Position, Couleur et Beam. Si on décortique ce terme, les trois premières catégories sont assez simples à comprendre et on met tout ce qui n’y correspond pas dans Beam. Cette dernière catégorie s’étant remplie de nouveaux paramètres au fil de l’évolution de nos projecteurs, elle s’est mise à déborder, d’où l’envie de certains développeurs de la subdiviser.

Chez ETC, dans Eos, on trouve Intensité, Focus, Couleur, et trois catégories : Form (qui contient Iris, Zoom, Net…), Image (les gobos, roues d’animation et prismes) et Shutter (les couteaux). Sur GrandMA2, on trouve Dimmer, Position, Gobo, Couleur, Beam (Strobe et Iris), Focus (Net et Zoom), Control (options et effets comme les prismes) et Shapers (les couteaux). Bref, chacun son système, le tout est de bien le connaître et de s’y retrouver.

Paramètres linéaires et non linéaires

Les consoles vont distinguer ces deux types de paramètres, il nous convient donc de les définir. Un paramètre linéaire est capable de réaliser un fondu sur toute sa plage DMX sans encombre, par exemple un effet linéaire de 0 à 255 en DMX appliqué à du Pan, Tilt, Zoom ou Intensité va exécuter ce qu’on lui demande. Un paramètre non linéaire, quant à lui, ne peut pas faire de même par essence.

Prenons l’exemple de ce paramètre de roue de couleur : (Fig.1)

Un paramètre non linéaire. Le fine positioning situé en-dessous est un paramètre qui permet un contrôle en 16 bits de la même roue de couleur.



On peut choisir à l’aide des valeurs de 0 à 107 une couleur en mode continu (il est possible de se placer entre deux couleurs avec la bonne valeur DMX). De 130 à 189, les couleurs ont des valeurs basses et hautes, c’est un mode dans lequel, de 130 à 141, la couleur est rouge, puis saute instantanément au bleu à la valeur 142.