Épisode 7 : Les faders, la base du contrôle

Sur les consoles dites traditionnelles, dont le but n’est que de gérer des intensités, on peut assigner deux choses sur les faders. Le niveau d’intensité de chaque circuit ou bien une mémoire, état lumineux permettant de manipuler plusieurs projecteurs à la fois. Sur les consoles modernes, on va trouver beaucoup plus de possibilités. Faisons un peu le tour.

Les Submasters

Submasters, playbacks, cues… comme d’habitude, chaque fabricant de consoles possède son propre vocabulaire. Ces termes désignent à peu près le même outil, avec des subtilités selon la philosophie du logiciel. Globalement, c’est une banque de valeurs DMX que l’on va pouvoir contrôler, le plus souvent via un fader, et c’est l’outil principal que l’on va retrouver sur nos tirettes.

Le premier type de playback que l’on va donc vouloir utiliser est celui où l’on n’enregistre que l’intensité (d’un ou plusieurs projecteurs). Pour le créer, il suffit de n’enregistrer que les valeurs de gradation à l’intérieur, chose facilitée par les programmeurs des consoles qui, la plupart du temps, ne permettent de mémoriser que les valeurs actives à l’instant t. Utile pour allumer ou éteindre un projecteur ou groupe sans modifier ses autres paramètres, c’est la base dans les conduites de type concert.

Mais on peut également créer des playbacks contenant plusieurs paramètres comme la couleur, une position… La question se posera alors du comportement que l’on veut lui voir adopter. Soit lancer les paramètres de manière proportionnelle à la montée du fader, soit les préparer au noir avant de lever la tirette. Selon les consoles, on aura accès à des options pour gérer cela.