La réalité, accélérée

La gestion de la vidéo prend un nouveau tournant avec la gamme REM de Chauvet Professional. Le panneau permet de créer des formes convexes et concaves sans besoin d’accessoires supplémentaires : les modules sont intégrés directement à l’arrière du panneau. La gestion des couleurs et des niveaux de gris, et l’ensemble de votre mur de LEDs se fait avec le processeur Novastar MX40 Pro. REM 1 fait la promesse de réalisme face à la caméra avec son pitch de 1,9 mm. Il conviendra pour les applications en studio et notamment la 3D. De plus, REM 3IP est également conçu pour la route et pour affronter la rigueur des éléments : pluie, poussière, projections…