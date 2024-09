La Rentrée des Teks est un salon sur le thème de l’intégration organisé chaque année par RegieTek et ses partenaires – fabricants et distributeurs – pour présenter les nouveautés de leur catalogue et les nouvelles technologies.

La deuxième édition du salon se tiendra les 18 et 19 septembre 2024, de 9h00 à 18h00

aux studios HOCCO – 11 -13 rue Camille Groult – 94400 VITRY SUR SEINE

Au programme, des conférences organisées sur les deux journées, des rencontres avec les fabricants et présentations de leurs nouveautés .

Inscription obligatoire, via ce lien :

https://www.regietek.com/larentreedestek2024