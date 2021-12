La ruche B Live

L’idée existait depuis un certain temps dans l’esprit des équipes de B Live, ouvrir un espace de vie, d’échange entre artistes, productions et technique, sans que cette dernière ne soit la cheville ouvrière du lieu. Alors qu’il vient d’intégrer les équipes de B Live, Olivier Germain visite durant l’hiver 2020-2021 plus de 20 lieux disponibles dans la capitale. Il finit par découvrir en janvier un vaste espace, très lumineux tout en étant en retrait de la rue, sur cour. Le site est vide, les deux caves en terre battue sont encombrées, mais le coup de cœur est immédiat. Et puis l’emplacement, dans un quartier central et chic de Paris, correspond à la volonté d’accueillir les équipes, les clients et toutes celles et ceux qui voudront venir. Olivier va pouvoir concrétiser le concept qu’il avait toujours rêvé de voir exister alors qu’il était client des prestataires.

Olivier Germain : Le concept est celui d’un espace de vie dans lequel les acteurs de l’écosystème de B Live, c’est-à-dire le spectacle vivant, mais aussi de l’événementiel, le cinéma, la télévision… peuvent se rencontrer, échanger, évoluer et créer des projets ensemble. C’est un endroit de passage, de travail et de rencontres.

On y accueille à la fois des artistes, des productions et des techniciens. Le fil rouge du projet étant le rapprochement des différents acteurs du milieu.

En initiant ce lieu, B Live a aussi la volonté de se rapprocher de ses principaux clients, à savoir les productions et les équipes techniques.

Outre un espace de travail principalement en partage, nous avons une salle de réunion, un espace de projection/ciné, une salle d’écoute, un studio Wysiwyg, une salle de podcast et un espace événementiel dans lequel on retrouve une petite scène, pouvant accueillir des showcases par exemple.

Nous allons organiser régulièrement des événements dans ce lieu, destinés à rassembler les gens et les énergies. Il s’agira de repas, d’afterworks, d’ateliers de travail et de partage, de projections…

Le lieu n’a pas de destination technique, elle n’y est pas mise en avant. C’est avant tout un lieu de vie. C’est particulièrement important de disposer en ces moments de ce type d’endroits. La plus-value d’un prestataire, ce n’est pas son parc de matériel, nous proposons tous plus ou moins les mêmes choses, c’est avant tout l’humain.

Il y a ici une vraie vie, on déjeune ensemble, on échange beaucoup, il y a une vraie énergie positive dans le travail.