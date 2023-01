La santé auditive est précieuse

Ce dossier concerne tous les professionnels du spectacle. Car tous sont soumis, plus ou moins intensément et plus ou moins longtemps, à de fortes pressions acoustiques. Pas seulement durant le temps du spectacle, mais aussi pendant les balances, ou encore lors du calage du système de diffusion.

Même s’il devient de plus en plus fréquent de croiser des techniciens de la lumière ou du plateau se protégeant les oreilles dès qu’ils le peuvent, les métiers du spectacle restent fortement exposés aux pressions acoustiques élevées. Autant en savoir un peu plus sur le sujet.

Le système auditif

Il est l’organe de la perception des sons, mais aussi celui qui permet l’équilibre. L’oreille conjugue une fonction de perception destinée à capter les sons, et une fonction de transmission des sons au cerveau. Chaque partie du système auditif a un rôle bien déterminé dans le processus de l’audition. Notre système auditif est composé de trois parties.

L’oreille externe va du pavillon au tympan. Le pavillon recueille les vibrations sonores et les dirige vers le conduit auditif externe, petit tuyau qui débouche sur le tympan. Ce dernier est une membrane qui va vibrer sous l’effet des ondes sonores.

L’oreille moyenne est une partie non visible de l’extérieur. Elle s’étend du tympan jusqu’à aux fenêtres. Cette cavité remplie d’air communique avec le pharynx par le conduit de la trompe d’Eustache. L’oreille moyenne abrite une chaîne d’osselets (marteau, enclume, étrier) reliés entre eux par leurs articulations, maintenus à la cavité du tympan par des ligaments et par des muscles. L’oreille moyenne assure la transmission mécanique des vibrations sonores du tympan à l’oreille interne, et leur amplification.

Communicant avec l’oreille moyenne par la fenêtre ovale, l’oreille interne est divisée en plusieurs parties. D’une part le vestibule et les canaux semi-circulaires, qui interviennent dans l’équilibre et la posture, d’autre part la cochlée, qui est un tube enroulé sur lui-même dont la base est tapissée de cellules sensorielles, appelées cellules ciliées. On en compte environ 15 000, et leur rôle est essentiel dans le traitement de l’information sonore par le cerveau. C’est la mise en mouvement de ces cils grâce aux ondes sonores qui engendre la formation d’un message nerveux transmis par des fibres du nerf auditif aux aires auditives du cerveau.