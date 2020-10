LA SÉRIE 80 DE NEVE EN FORMAT COMPACT

Après le succès de la Genesys Black, AMS Neve dévoile la Neve 8424, une petite console 24 voies basée sur l’emblématique série 80. Elle comprend deux entrées par voie, une mix et une record commutables, plus une troisième entrée (configuration dual-layer), des transforma-teurs Marinair sur les bus Mix, AFL et Cue, les fameux préamplis 1073 et les entrées DI avec la fonction smart routing. Elle comporte également le pilotage de plusieurs configurations d’enceintes à partir de la section centrale, un double système de réseau casque et un talkback avec retour, un système de snapshot interne pour sauvegarder et rappeler les paramètres de la console, des slots pour modules de série 500, des entrées sur connecteurs D25 et jack symétriques ainsi que des ports USB et RJ45. ■